شكرا لقرائتكم خبر عن اعتمادات مالية إضافية لاستكمال رصف الطرق بمدن الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل، موافقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على اعتماد مبالغ مالية إضافية لاستكمال أعمال رصف وإعادة تأهيل عددا من الطرق بالمحافظة.

وأكد أسعد، لـ «المصرى اليوم»، على استكمال رصف طرق نجع سواقى الصياغ وكذلك إعادة تأهيل الجزيرة الوسطى بطريق سيالة بدران.

وأضاف انه تم الانتهاء من رصف الطريق الرئيسى بنجع الخطباء و٣ من الشوارع الجانبية، وكذا الانتهاء من طريق ام النور بطول ١ كم وهو الطريق الذي يربط كنيسة الأقباط الكاثوليك حتى نجع الخطباء. موضحا أن رصف الطرق في هذة المناطق يأتى تزامنا مع الخطة الإستثمارية لهذا العام ٢٠٢٠، مشيرا إلى توجيهات محافظ الاقصر بسرعة الانتهاء من رصف الطرق بهذة المناطق لتخفيف المعاناة عن المواطنين وخاصة الطرق التي لم ترصف من قبل «الطرق الترابية».

وأكد على الانتهاء من رصف طرق بشرق السكة الحديد وهى مدخل نجع الجواهرة ومدخل نجع السمانين ومدخل نجع القباحى الغربى، وجارى استكمال أعمال رصف طريق داير الناحية الذي يربط نجع الجواهرة والقباحى الغربى والسمانين والعوايدة بطول ٣ كيلو متر.