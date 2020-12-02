شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تخصيص قطعتى أرض لإقامة محطتى شبكة معلوماتية لنهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعتي أرض، من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، ناحية محافظتي أسيوط وأسوان، لصالح الهيئة العامة للنقل النهري، لاستخدامهما في إقامة محطتي شبكة معلوماتية لنهر النيل، تحقق أهداف إحكام الرقابة والتأمين للوحدات النهرية على طول المجرى الملاحي النهري.

ووافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة أرض بناحية محافظة دمياط من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة دمياط، لاستخدامها كامتداد للمنطقة الحرة العامة، لقربها من ميناء دمياط.

واستعرض مجلس الوزراء الإجراءات التي تقوم بها وزارة النقل لتنفيذ الأعمال الاستشارية والتنفيذية لمشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة ـ العاصمة الإدارية ـ العلمين)، الذي سيمتد من العين السخنة على ساحل البحر الأحمر إلى مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط بطول حوالي 534 كم.

ووافق المجلس على قيام وزارة التخطيط بإدراج المشروع في خطة الهيئة القومية للأنفاق اعتباراً من العام المالي 2020/2021، واعتماد مبلغ (10) مليارات جنيه في موازنة العام المالي 2020/2021 لصرف قيمة الأعمال المتوقع الإنتهاء منها خلال هذا العام.