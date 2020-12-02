شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيونتك: بدء توزيع لقاح كورونا فى بريطانيا ونجرى اختبارات بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت رئيس شركة "بيونتك" الألمانية لصناعة الأدوية، بدء توزيع اللقاح في بريطانيا خلال يومين، قائلة: "بدأنا عملية تسليم لقاحنا المشترك مع فايزر".
وكشفت رئيس بيونتك، خلال مؤتمر صحفى، عن إجراء اختبارات حول لقاح كورونا في أفريقيا وآسيا، متوقعة الحصول على الموافقة الأوروبية للقاح كورونا في منتصف ديسمبر.
وقالت خلال المؤتمر: لم نلاحظ أي مخاطر للقاحنا المشترك مع فايزر خلال التجارب الأخيرة، حيث رصدنا أعراضا جانبية تتمثل في صداع خفيف وإعياء لدى 2% فقط من عينة تجارب لقاح كورونا.
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