شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل المتهمين بواقعة التنمر على شيكابالا فى الأقصر بكفالة 500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت نيابة بندر الأقصر اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل المتهمين الـ4 مرتكبى واقعة حمل "كلب" بميدان صلاح الدين خلال الاحتفالات بفوز النادى الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا للأندية، حيث تم العمل على تفريغ الكاميرات بمختلف أرجاء الميدان لكشف المتورطين فى الواقعة، وتم ضبط عدد منهم والتحقيق معهم، وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة 500 جنية لكل منهم.

البداية كانت بتلقى اللواء عاصم يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً بسرعة ضبط المتهمين فى واقعة التنمر على أحد لاعبى نادى الزمالك بميدان صلاح الدين خلال الاحتفالات بفوز النادى الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا للأندية، وعلى الفور تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 10913 إداري قسم شرطة الأقصر لسنة 2020، بشأن انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يشمل قيام عدد من الأشخاص بحمل كلب أسود اللون يرتدي "تي شيرت أبيض" للتنمر على محمد عبد الرازق وشهرته "شيكابالا" وسط هتافات مسيئة للاعب.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن الأقصر، إنه فور ظهور الفيديو والتأكد من الواقعة بميدان صلاح الدين الأقصرى، تم على الفور تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وبقيادة اللواء طارق يحيى مدير البحث الجنائى بالأقصر، والعميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد جادو رئيس مباحث الأقصر، وتم تفريغ كافة الكاميرات المراقبة بالمحلات والكافيهات المحيطة بالميدان لكشف هوية المتورطين بالواقعة.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر من تحديد هوية المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازم تم ضبط المتهمين الأربعة بالواقعة وهم كل من، "م.خ" 17 سنة وشهرته "زلزال" مقيم بمنطقة أبو الجود، و"ش.م" 27 سنة عاطل، مقيم بشارع محمد فريد، و"أ.م" 28 سنة عاطل، مقيم بشارع نادى المدينة، و"ك.ف" 27 سنة نجار مقيم بمنطقة الكرنك، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وفى جلسة تجديد حبسهم قررت النيابة إخلاء سبيلهم بكفالة 500 جنيه على ذمة القضية.

ويقول بدرى الهجان وأحمد عبد الجواد المحامين الحضور بالقضية، إن النيابة قد أخلت سبيل المتهمين مع الاستمرار فى التحقيقات وذلك لوجود محل إقامة معلوم للمتهمين ولا يخشي هروبهم، وأن الحبس الاحتياطى إجراء احترازى الغرض منه المحافظة على أدلة الدعوى من الضياع وليس بعقوبة على المتهمين، وأن النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.