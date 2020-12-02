هل يوجد نقص في أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات "التأمين الصحي الشامل"؟ الحكومة تُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه قام بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، بعد انتشار أنباء بشأن وجود نقص في أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل- إنها نفت تلك الأنباء.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه لا صحة لوجود أي نقص في أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، مُشددةً على توافر جميع الأدوية؛ بما فيها أدوية الأمراض المزمنة بكل المستشفيات سواء الحكومية أو التأمين الصحي، وأن مخزونها الاستراتيجي آمن ومُطمئن تمامًا؛ حيث يتم التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، لتوفير أي نواقص من الأدوية أو المستلزمات الطبية.

كانت أنباء قد انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود نقص في أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى تكثيف الحملات الرقابية على جميع منافذ صرف وبيع الأدوية؛ حرصاً من الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من الأدوية.

وفي سياق متصل، تعمل الهيئة حاليًّا من خلال استراتيجية استباق الأحداث والتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية المهمة والحيوية كمجموعات أدوية (الأنسولين- الضغط- الرعاية- الطوارئ- السكر- الأورام- صبغات الأشعة- الشلل الرعاش- مشتقات الدم- المناعة- المحاليل الوريدية- التخدير- أدوية علاج أعراض فيروس كورونا)؛ بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية، وكذلك المستشفيات الحكومية من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

وفي النهاية، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وهيئة الدواء المصرية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.