غلق أكثر من شهر ووقف النشاط.. عقوبات مخالفة مواعيد المحلات والمطاعم الجديدة "مستند"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
بدأت المحافظات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن المواعيد الجديدة الدائمة لعمل المحلات والمطاعم والمقاهي والكافيهات والورش منذ أمس الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020.
وحصل الخليج 365، على مستند يوضح تفاصيل القرار والتوجيهات الواجب اتباعها مع المخالفين لتلك المواعيد.
وأوضح القرار، أنه في حال المخالفة لمواعيد الغلق والفتح اليومية يترتب عليه إنذار المسؤول كتابة، وإذا انقضت 15 يوما دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارا بالغلق لمدة لا تقل عن شهر.
ونص القرار أيضًا على أنه لا يسمح للمحل المخالف بمزاولة النشاط مرة أخرى إلا بصدور قرار من مركز التخصيص للفتح مرة أخرى.
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