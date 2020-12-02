ضبط مالك مخزن بحوزته 28 ألف عبوة مقرمشات مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية، (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص")، بحوزته (28,800 عبوة مقرمشات بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة. يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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