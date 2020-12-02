شكرا لقرائتكم خبر عن «تكنولوجيا الأغذية» ينظم دورة تدريبية حول الأساليب الحديثة في التفتيش على الغذاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مركز معلومات سلامة الغذاء التابع لمعهد تكنولوجيا الأغذية دورة تدريبية للمفتشين الجدد بالهيئة، وعنوانها: «الأساليب الحديثة للتفتيش والرقابة على الغذاء»، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقالت الدكتور إيمان محمد سالم، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إن خبراء سلامة الغذاء من الباحثين بالمعهد قاموا بتدريب 6 متدربين من هيئة سلامة الغذاء على موضوعات الرقابة على الغذاء وأساليبها الحديثة المعتمدة على نظم تحليل وتقييم المخاطر طبقًا للتوصيات الدولية.

وأضافت «سالم» أن الدورة التدريبية تناولت أيضًا الممارسات الزراعية الجيدة واستخدامها للإنتاج الأولي الزراعي سواء كان إنتاجًا زراعيًا أو حيوانيًا فضلا عن التدريب على برامج المتطلبات الأولية لتصنيع وتداول الغذاء، وتشمل الممارسات الصحية والتصنيعية الجيدة، فيما يتعلق بجوانب منشئات التصنيع الغذائى والمعدات والأدوات المستخدمة ومراقبة العمليات التصنيعية ومنع التلوث والنظافة الشخصية والتحكم في الموردين، وغيرها.

وأوضحت مدير معهد تكنولوجيا الأغذية أنه تم تدريب المشاركين في الدورة على نظام تحليل الأخطار ونقاط التحكم الحرجة (هاسب) كنظام دولي متعارف عليه للوقاية من أضرار التسمم الغذائي، وضمان سلامة المنتج وصحة المستهلك والتدريب على استخدام قوائم الفحص في عمليات التفتيش على الأغذية.