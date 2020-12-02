شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد الثقة في الدكتور تامر مرعي وكيلًا لوزارة الصحة بالبحر الأحمر للمرة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تجديد الثقة في الدكتور تامر مرعي وكيلًا لوزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر لفترة ثالثة، وذلك عقب انتهاء مدة الفترة الثانية.

حيث أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم، قرًارا برقم 741 لسنة 2020 بتجديد الثقة في الدكتور تامر مرعي وكيلاً لوزارة الصحة بمحافظة البحرالاحمر، وذلك عقب انتهاء فترة ولايته الثانية منذ أن تولي مهمام عمله في سبتمبر 2018،

يذكر أن الدكتور تامر مرعي كان قد تولي وكيلا في نهاية عام 2018 وصدر قرار وزيرة الصحة بتجديد الثقة له وكيلًا لصحة البحرالاحمر، خلفا للدكتورة نجلاء شطا حيث كان يشغل منصب مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بجنوب سيناء منذ ثلاث أعوام تقريبًا.

واكد مرعي للمصري اليوم صحة البحر الأحمر شهدت خلال تولبه المديرية تركيب جهاز P. C. R لأول مرة، وتوريد 15 ماكينة غسيل كلوي جديدة بمستشفى الغردقة العام، وجهاز هرمونات لمستشفس الحميات بالغردقة، وتطوير البنية التحتية لمستشفيات سفاجا المركزي والحميات الغردقة، وافتتاح أقسام التأمين الصحي بالمستشفيات العامة والمركزية وتطوير معمل الغردقة المشترك، وافتتاح قسم الحروق بمستشفى الغردقة العام، الي جانب التعاقد مع القوافل الطبية المجانية في جميع التخصصات من جامعة الزقازيق والقاهرة وبورتوكول تعاون مع اطباء معهد القلب للكشف وإجراء عمليات القسطرة بالمجان.