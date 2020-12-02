شكرا لقرائتكم خبر عن يحيي زكي: افتتاح الحوض الثاني بالسخنة خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس يحيي ذكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس انه تم الانتهاء من الحوض الثاني بميناء العين السخنة، وبدء تشغيله تجريبيا، ومن المخطط الافتتاح الرسمي خلال ايام أو اسابيع قليله، باستثمارات بلغت نحو ١٠ مليارات جنيه.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر قمة مصر الاقتصادية ان إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات الخمس الماضية بلغت ١٨ مليار دولار، شملت استثمارات البنية التحتية في مقدمتها شبكة الانفاق الجديدة والطرق الحديثة، بالاضافة إلى الاستثمارات التي تم ضخها من قبل القطاع الخاص.

وأوضح ان ميناء شرق بورسعيد سيكون اول ميناء اخضر في مصر ويحقق نموذج التنمية المستدامة، وهو من الموانيء النموذجية في العالم، ويوجد بها واحدة من اكبر محطات تداول الحاويات في حوض شرق المتوسط.

وأوضح انه تم التعاقد مع اكبر التحالفات العالمية لتشغيل محطة السيارات الرورو، ومن المخطط ان تعمل بشكل متكامل خلال ١٥ شهرا.

وقال يحيي زكي ان إجمالي الشركات التي تعمل في المنطقة الاقتصادية بلغت ٢٥٠ شركة وفرت نحو ١٠٠ الف فرصة عمل مباشرة في الكيانات الصناعية التي تم انشاءها في المناطق الصناعية بالهيئة.

وقال نحن نستكمل ما تم العمل به خلال السنوات الخمس الماضية من مشروعات ونستهدف مضاعفة الاستثمارات خلال السنوات الخمسة المقبلة.

وأوضح ان هناك خطط تطوير تتم حاليا في ميناء العريش الذي يعد قلب التنمية في سيناء، وسيخدم التوجه الإقليمي للدولة ويساهم في مشروعات التنمية، وايضا جاري تطوير من ميناء غرب بورسعيد

وأشار انه يوجد بالهيئة ١٤ مطور صناعي منهم ١٣ في السخنة وواحد في شرق بورسعيد ودورهم كبير في جذب الاستثمارات للمنطقة، وذلك لان رؤيتنا تعتمد على تلبية احتياجات الدولة والعالم الخارجي والسوق المحلي المصرى وانشاء الصناعات التي تلبي هذه الاحتياجات.

وقال من المشروعات الاستراتيجية التي تتماشي مع رؤية الدولة هو مشروع مصنع لإنتاج قطارات السكك الحديدة -التي تعمل بالجر الكهربائي في شرق بورسعيد، ووسنبدء بنسبة مكون تصنيع محلي ٢٠℅، سيرتفع إلى ٤٥℅ منتج محلي عام ٢٠٢٥، وهذه الصناعة ستخلق فرص عمل وصناعات أخرى تكميلية مثل التكييف والزجاج والمقاعد، مما سيخلق مجمع صناعي حول هذه الصناعه.