شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ الجمعة.. تعرف على استعدادت الإسكندرية لاستقبال نوة قاسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتمت جميع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية استعدادها لاستقبال نوة قاسم المقرر أن تضرب سواحل المدينة يوم الجمعة المقبل.

من بين هذه الاستعدادت وضع أكياس رمل كبيرة «سواتر» على شواطئ العصافرة وأبوقير، وذلك كإجراء احترازي، لحماية الكورنيش من التآكل تحسبا لارتفاع أمواج البحر.

ومن جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب، لمواجهة الأمطار الغزيرة وواصلت «الشركة» أعمال تطهير شنايش الأمطار، والبالغ عددها 32 ألف شنيشة و105 آلاف مطبق موزعة على مستوى المحافظة.

وفي سياق متصل، وضعت المحافظة خطة لتمركز نحو 180 سيارة شفط بكافة أحياء الإسكندرية، وذلك للتدخل الفوري والسريع، لحل أي مشكلة متعلقة بـ تراكم مياه الأمطار.

ومن جهته قال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية في ان الشركة أتمت استعدادها لاستقبال نوة قاسم وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وخاصة شركة الصرف الصحي والمحافظة.

وأضاف جابر، في تصريحات صحفية لـ «المصرى اليوم»، أنه تم الاتفاق على تقليل الضغوطات أو قطع مياه الشرب عن بعض المناطق أيام الأمطار الشديدة والنوات لان شبكة الصرف الصحي ومحطات الرفع لا تستوعب كمية الأمطار المهولة، موضحا ان هذا الاجراء يتم حتى لا يكون هناك حمل كبير على الشبكة لن تستوعبه وبالتالي تغرق الشوارع في مياه الصرف الصحى لذلك نقلل مياه الشرب لإيجاد مساحة في شبكة الصرف الصحى تستطيع استيعاب مياه الأمطار .مشيرا إلى ان ذلك يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية والسيادية .

يشار إلى ان «نوة قاسم»- التي تعد أحد أكثر نوات الشتاء قوة وضراوة – يصاحبها أمطار غزيرة وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تستمر لمدة 5 أيام.

بـ "سواتر رملية وتقليل ضغوطات المياه"..الإسكندرية أتمت استعدادها لاستقبال نوة قاسم- صور

بـ "سواتر رملية وتقليل ضغوطات المياه"..الإسكندرية أتمت استعدادها لاستقبال نوة قاسم- صور