شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تسيطر على حريق في كرنفال مجاور لجهاز مدينة 6 أكتوبر دون خسائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الحماية المدنية صباح اليوم الأربعاء من اخماد حريق نشب في الكرنفالات المجاورة للمقرج الجديد لجهازمدينة 6 أكتوبر.

وأكدت مصادر بجهاز المدينة أن الحريق شب في الساعة الرابعة والنصف فجراً بسبب ماس كهربائي، حيث تم فصل التيارالكهربائى فوراً عن هذه الكرنفالات لتقليل حجم الخسائر في المبني القديم ومنع امتدادها إلى مكاتب أخرى دون خسائر.

وأشار جهاز المدينة في صفحتة على «فيس بوك» أن جميع الإدارات التي كانت موجودة تم نقلها إلى مقر الجهاز الجديد وهي إدارتي التنمية والمساحة، كما أن جميع الأوراق والمستندات المختصة بالجهاز والإدارات التابعة مؤمنة بالكامل ولم تصل اليها النيران .

وتابع الجهاز أنه يتم حاليا التحقيقات من جانب النيابة العامة في هذا الشأن للوقوف حول أسباب الحريق ويتم إجراء المعاينات المبدئية له.