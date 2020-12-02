شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فعاليات حملة «الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الشرقية، تنفيذ مبادرة «معاً ضد العنف» في أسبوعها الثاني بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، وذلك إستكمالاً لحملة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأكدت الدكتورة ناهد مصطفى، مستشارة التخطيط الإستراتيجي بالمحافظة، أن الهدف من تنظيم الندوة هو تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة ،وحمايتها من خلال توعيتها بمخاطر الزواج المبكر والآثار السلبية للزواج غير الرسمي على الأسرة والمجتمع ،ومناهضة كافة اشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة لتفعيل مشاركتها في خطط التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تفعيل تنفيذ أنشطة خاصة بالمرأة من ذوى الهمم والعمل على رفع مهاراتهن وتوفير فرص عمل منتجه لهن، من خلال تدريبهن على بعض الحرف اليدوية ومساعدتهن في الحصول على قروض ميسرة لرفع مستوي معيشتهن.

وقالت الدكتورة منى أبوهاشم، رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الزقازيق، إن الوقاية من العنف ضد المرأة تتمثل في تكاتف جميع أفراد المجتمع وتنفيذ برامج للتعريف به ونشر الوعي الصحي ،إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديا وسياسياً واجتماعيا ،وتطوير مهاراتها وقدراتها وتشجيع الاستراتيجية الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة ،وخلق جو أسري صحي للأطفال والعائلة ككل.

ومن جانبها، أوضحت غادة زاهر ،مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أنه خلال الأسبوع الثاني من ندوة التعريف باشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة، تم استعراض أشكال العنف الأسرى والمجتمعي ضد المرأة ومناهضة كافة أشكاله وتوضيح طرق الوقاية من العنف الواقع عليها، بالإضافة إلى عرض استراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠ ،والتي شملت ٤ محاور رئيسية من خلال التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والحماية، ويهدف إلى تعزيز دورها القيادي داخل المؤسسات التنفيذية والقضائية، وتهيئتهن للنجاح في هذه المناصب وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيفها في كافة القطاعات، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضدها، وحمايتها من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كافة المجالات.