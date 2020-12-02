شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القليوبية»: لا للوساطة والاستثناءات والمجاملات في العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه أعطى تعليمات مشددة للمنسقين الإعلاميين في جميع الإدارات التعليمية بالالتزام بالحيادية والشفافية في نشر المعلومات والبيانات على الصفحات الإعلامية للإدارات والمدارس.

وأضاف «الفيومى» أنه لا مجال للوساطة أو الاستثناءات أو للمجاملات في العمل، مطالبا مديرى الإدارات التعليميه بتوخى الحذر حتى لا يتعرضوا للمساءلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة التعليم، بحضور سماح إبراهيم، وكيل المديرية، والدكتور محمد عبدالرشيد، مدير عام التعليم العام، ومحمد خميس، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وياسر عبدالمحسن، مدير إدارة الشؤون القانونية، ومحمود طنطاوى، مدير إدارة الموارد البشرية، ومحمد حسن، مدير إدارة العلاقات العامة، ومديرى التنسيقات الإدارية، والمنسقين الإعلاميين بالمديرية لوضع أسس وآليات العمل خلال الفترة المقبلة وفق الضوابط القانونية المحددة والقرارات المنظمة.