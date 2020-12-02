شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من حصر استمارات «كارت الفلاح».. ودورات لتدريب العاملين على المنظومة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق زكى صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من تجميع الاستمارات الخاصة بالمزارعين الراغبين في الدخول بمنظومة «كارت الفلاح»، على مستوى المحافظة.

وأضاف، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية، والتى تتمثل في تدقيق وحصر الأحواض الزراعية، بالتعاون مع مديرية المساحة، فضلاً عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية كتدريب عملى للعاملين بالمنظومة على كيفية إدخال البيانات.

وقال «صالح» إنه يتم من خلال الدورات عرض المعلومات المتعلقة باستخدام التابلت، وماكينة صرف مستلزمات الإنتاج وكيفية التعديلات على الحيازات والحصر الموسمي للزراعات، ومتابعة صرف الأسمدة.

وفى سياق متصل، قال وكيل الوزارة إن لجنة حصر التعديات الواقعة على الزمامات الزراعية تواصل عملها، بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة، لإعداد تقرير مفصل بحجم التعديات واعدادها والإجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالفين.

وأوضح أن تشكيل اللجنة جاء بناء على تعليمات الإدارة المركزية لشؤون المديريات في الوزارة، اتساقا مع قرار إطلاق كارت الفلاح بمحافظة الإسكندرية قبل نهاية العام الحالي ٢٠٢٠.