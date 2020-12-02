شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: انخفاض البطالة لـ7.3%..و6.6 مليون عامل تقدم للحصول على منحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، انخفاض معدل البطالة إلى 7.3 % في الربع الثالث يوليو – سبتمبر في ظل أزمة كوفيد مقارنة بـ 6.9 % العام الماضى، منوهة بإشادة جميع المؤسسات الدولية بالاستجابة المصرية للموجة الأولى من جائحة كورونا، حيث وصفت بأنها الأفضل في أفريقيا والشرق الأوسط.

وكشفت وزيرة التخطيط، أن 6.6 مليون عامل تقدموا للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا.

وقالت "هالة السعيد" خلال كلمة أمام قمة مصر الاقتصادية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الخطة المصرية كانت مدروسة واستهدفت كافة القطاعات للتخفيف من آثار وباء كوفيد ، وشملت قطاعات السياحة والسفر والطيران والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومساندة القطاعات التي لديها مرونة مثل قطاع الاتصالات والزراعة والتشييد والبناء، ومساندة الفئات المتضررة من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال صندوق الطوارئ.