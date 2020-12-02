شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصرى ينفرد بتحقيق معدلات نمو إيجابية فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن توقعات جميع المؤسسات الدولية كانت إيجابية بشأن الاقتصاد المصري، والذى يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذى حقق معدلات نمو إيجابية في ظل أزمة جائحة كورونا.

وأضافت "السعيد" خلال كلمة نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمؤتمر مصر الاقتصادي، اليوم الأربعاء، أن مصر عايشت تحديات كثيرة في السنوات الأخيرة وما ترتب عليها من اختلالات في الاقتصاد المصري، أثرت بتراجع أغلب مؤشرات الاقتصاد المصري لتصل إلى 1.8 % وهو أقل بكثير من معدل النمو السكاني.

وأشارت إلى أن جائحة كورونا زادت من شدة التحديات خاصة في ضوء الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية ودول الجوار.