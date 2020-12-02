شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات المراقبة كشفت سيارته.. قرار النيابة بحق المتهم بسرقة «بطتين» في دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نيابة بندر دمنهور الجزئية في محافظة البحيرة، قرارًا بحجز المتهم بسرقة بطتين من إحدى السيدات في سوق شبرا بمدينة دمنهور لحين وصول تحريات المباحث بخصوص الواقعة، وتسليم البطتين لصاحبتهما، بعد أن كشفت كاميرات المراقبة في الحى تواجد سيارته في مكان الحدث، والذى اتهمت فيه بائعة البط المذكور بأنه أتى بسيارة وطلب شراء البطتين اللتان كانتا معها وطلب منها أن تشترى له 2 كيلو بطاطس إلا أنه غافلها وسرق البطتين وغادر دون دفع الثمن.

وكان اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، تلقى اخطارًا من مأمور قسم دمنهور، بوجود بلاغ من احدى السيدات بأنه أثناء وجودها في السوق نزل أحد الأشخاص من سيارته وطلب منها شراء «جوز بط» ثم طلب منها أن تشترى له 2 كيلو بطاطس بدعوى أنه لا يعرف «ينقى» الخضار، وأثناء ذهابها لتنفيذ طلبه أخذ البطتين وفر هاربًا.

تمكنت مباحث القسم من التوصل لأرقام السيارة عن طريق مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة والتى كشفت أرقام السيارة وتم التوصل إلى مالكها بالتنسيق مع إدارة ضباط مرور البحيرة.

تحرر محضرًا برقم 14917 لسنة 2020 قسم دمنهور، وقامت قوة من مباحث القسم بالتوجه إلى منزل المذكور تبين أنه يدعى «م .ع» وتم العثور على البطتين والتحفظ عليهما، وتم عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.