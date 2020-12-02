شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تخطط لبدء إنشاء أول مصنع مصرى لصناعة القطارات محليا بداية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط وزارة النقل لبدء إنشاء أول مصنع مصرى لصناعة القطارات بكافة أنواعها محليا مع بداية العام المقبل، حيث يشارك فى هذا المشروع وزارتى النقل والتخطيط والهيئة العامة الاقتصادية لتنمية قناة السويس وصندوق مصرى السيادى و5 شركات قطاع خاص.

وتنفذ المشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نير) المالكة لأسهم هذا المشروع، والتى يشارك فى ملكيتها وزارة النقل والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس وصندوق مصر السيادي و5 شركات قطاع خاص تشمل بورسعيد للتنمية وسامكريت للاستثمار وحسن علام القابضة وأوراسكوم للإنشاءات وكونيكت للتكنولوجيا والمعلومات.

وتستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچياً ولوچيستيا ًفي هذا القطاع لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محليا بنسبة تصل إلى 40% بموجب عقود تصنيع لتلبية الإحتياج المحلي ووالاقليمي والافريقي في ظل الإحتياج القادم والتغيرات الجديدة في هذا المجال، مما يساهم في توطين هذه الصناعات وزيادة الدخل القو وإتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة في هذا المجال.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية لهذا المشروع حوالى 240 مليون دولار علاوة على موقعه الاستراتيجي داخل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد بالمنطقة الإقتصادية، وسيتم تنفيذه على مرحلتين الأولى تشمل مصنع للوحدات المتحركة والثانية تضم مصانع للصناعات المغذية للقطاع، ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية وسيتم إقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويا ومن المتوقع مساهمة المشروع " نيرك " في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري وخاصة أبناء مدن القناة.