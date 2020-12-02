شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد ضخ مدارس التكنولوجيا التطبيقية عمالة فنية بجودة عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الدولة تعمل على تطوير نظام التعليم الفني، لتحويل مصر إلى وجهة تصنيع عالمية، من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى تقوم على شراكات مع أكبر الهيئات الصناعية من القطاع الخاص، والتي توفر أحسن تطبيق عملي، وتضخ إلى سوق العمل عمالة فنية بجودة عالمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم إنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تخصصات جديدة لمواكبة متطلبات سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي وماكينات التحكم الرقمي والالكترونيات وصناعة السيارات وصناعة الحلي وغيرها من التخصصات والصناعات المتقدمة.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن هناك 36 برنامجا دراسيا تم تحويلهم لنظام الجدارات خلال العام الدراسى الماضى، و12 برنامج دراسى أخر خلال العام الدراسى الحالى.

وأوضح مجاهد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هناك 105 مدارس فنية تطبق الجدارات، كما تم تدريب 570 معلما كمطورين مناهج واعتماد أكثر من 400 مدرب وتدريب أكثر من 3200 مدرس على منهجية الجدارات.

وأشار مجاهد إلى أنه مع حلول سبتمبر 2022، ستكون جميع مناهج التعليم الفنى تم تحويلها إلى منهجية الجدارات، ومع حلول 2024، سوف تنفذ الوزارة المناهج المطورة فى معظم المدارس.