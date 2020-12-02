شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحول ميدان التحرير لمتحف عالمى مفتوح؟.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أجهزة الدولة، من تطوير ميدان التحرير، حيث يعد الميدان واحداً من أشهر وأكبر الميادين المصرية وقلب القاهرة النابض، حيث مر بمراحل كثيرة منذ إنشائه وحتى يومنا هذا، وكان شاهداً على الكثير من الأحداث التاريخية الهامة في حياة مصر والمصريين، ونتيجة لأهميته التاريخية التي يحظى بها، فقد خضع مؤخراً لعملية تطوير شاملة ليكون مزاراً سياحياً عالمياً يعكس التطور التاريخي للمحروسة. ونوضح فى النقاط التالية مراحل تطوير ميدان التحرير: 1- تم تثبيت المسلة و4 كباش فرعونية بوسط الميدان. 2-إنشاء نافورة 3 مستويات حول المسلة. 3-توفير المقاعد فى جميع أنحاء الميدان. 4-استغرقت أعمال التطوير 10 أشهر. 5- تكلفة تقديرية بلغت ما يقرب من 150 مليون جنيه. 6- تم إزالة كافة اللوحات الإعلانية الموجودة أعلى واجهات العمارات. 7-تحديث منظومة الإضاءة به لتظهر معالم الميدان بالكامل. 8- تطوير مسارات المشاة. 9- زيادة المسطحات الخضراء وتوفير أنواع مختلفة من الزراعات الفرعونية. 10- توحيد واجهات المحال التجارية.

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