محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للحريق الذي شب بجهاز مدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة. ووضح من خلال الفيديوهات امتداد ألسنة اللهب خلف البوابة الرئيسية للجهاز، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق خلال دقائق. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر اللقطات الأولى لحريق جهاز مدينة حدائق أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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