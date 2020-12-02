بالفيديو والصور.. السيطرة على حريق داخل جهاز مدينة حدائق أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تصوير - طارق محمد: سيطرت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الجيزة على حريق اندلع فجر اليوم الأربعاء داخل جهاز مدينة حدائق أكتوبر. تلقت غرفة العمليات بالحماية المدنية إخطارًا من الخدمات الأمنية المعينة بنشوب حريق ناحية بوابة جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وإخماد النيران والسيطرة على الوضع، دون تسجيل إصابات. حرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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