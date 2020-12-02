الانقلاب الشتوي وكسوف الشمس.. آخر 9 ظواهر فلكية خلال 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية ورئيس لجنة الإعلام بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل 9 ظواهر فلكية يشهدها العالم خلال شهر ديسمبر لتكون آخر الظواهر التي يشهدها العالم في عام 2020.

واستعرض تادرس، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الثلاثاء، هذه الظواهر التي تبدأ يوم 13 ديسمبر، باقتران هلال القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية)، وتنتهي يوم 30 ديسمبر اكتمال بدر القمر الذي يعرف عند القبائل الأمريكية باسم بدر القمر البارد.

13 ديسمبر

يقترن هلال القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم، ويمكن ملاحظة ذلك باتجاه الشرق قبل شروق الشمس بعدة دقائق.

13 ـ 14 ديسمبر:

زخة شهب التوأم أو الجوزاء، هي ملكة الزخات الشهابية، حيث يعتبرها الكثيرون أفضل الزخات على مدار السنة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 120 شهابا في الساعة، بالإضافة إلى تعدد ألوانها.

وتنتج زخة التوأمان من الحطام الذي يخلفه كويكب فايثون 3200 الذي تم اكتشافه عام 1982، وتهطل شهب التوأميات سنويا من 7 إلى 17 ديسمبر، ويبلغ ذروته هذا العام في ليلة 13 وفجر يوم 14 ديسمبر.

وعدم وجود القمر في سماء تلك الليلة سيجعل السماء مظلمة ومثالية لمراقبة هذه الزخة، وتكون أفضل مشاهدة من مكان مظلم تماما بعد منتصف الليل بعيدا عن أضواء المدينة حيث تظهر شهب التوأمان كما لو كانت آتية من كوكبة الجوزاء (التوأم)، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.

14 ديسمبر:

كسوف كلي للشمس، ويحدث هذا الكسوف، عندما يحجب القمر قرص الشمس تماما، ويكشف عن الغلاف الخارجي للشمس المعروف باسم الهالة، ولن يكون الكسوف الكلي مرئيا في مصر أو الوطن العربي ولن يكون مرئيا إلا في أجزاء من جنوب تشيلي وجنوب الأرجنتين.

وسيكون الكسوف الجزئي للشمس مرئيا في أجزاء من جنوب أمريكا الجنوبية وجنوب شرق المحيط الهادئ وجنوب المحيط الأطلنطي.

15 ديسمبر:

القمر الجديد (المحاق)، حيث يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجسام الخافتة البعيدة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم الضعيفة.

17 ديسمبر:

اقتران القمر مع المشترى وزحل، حيث يقترن هلال القمر مع الكوكبين الكبيرين المشترى وزحل في ذلك اليوم، ويمكن ملاحظة ذلك باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة وحتى غروبها جميعا بعد السابعة مساء تقريبا.

21 ديسمبر:

يحدث الانقلاب الشتوي للشمس في شهر ديسمبر حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس، والتي تكون في هذا الوقت فوق مدار الجدي مباشرة عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.

وهذا اليوم يعتبر ذروه فصل الشتاء (الانقلاب الشتوي) في نصف الكرة الشمالي وذروة فصل الصيف (الانقلاب الصيفي) في نصف الكرة الجنوبي، حيث تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها في السماء وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض أطول ما يمكن ويكون نهار ذلك اليوم هو أقصر نهار في السنة وليلة هو أطول ليل في السنة.

21 ديسمبر:

الاقتران الكبير والنادر بين كوكبي المشترى وزحل، ويعرف باسم الاقتران العظيم، حيث يمكن ملاحظة اقترابهما من بعضهما البعض تدريجيا هذه الأيام عندما ننظر باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة وحتى غروبهما في السادسة والنصف تقريبا بتوقيت القاهرة.

ويكون اقترانهما تماما في هذا اليوم، ثم ابتعادهما عن بعضهما البعض تدريجيا مع تبديل أماكنهما في السماء بداية من يوم 25 ديسمبر وما بعدها حتى عدة أسابيع، سيظهر الكوكبان اللامعان في ذلك اليوم على مسافة 7 دقائق قوسية فقط من بعضهما، ويكونا قريبين جدا من بعضهما البعض بشكل نادر وملحوظ ويبدو كأنهما كوكبا مزدوجا واحدا.

وكان الاقتران الكبير الأخير لهذين الكوكبين قبل عشرون عاما في 28 مايو عام 2000، وسيكون الاقتران التالي لهما بعد عشرون عاما تقريبا وبالتحديد في 31 أكتوبر 2040.

21 ـ 22 ديسمبر:

زخة شهب الدب الأصغر (الدببيات)، وهي من الزخات الخفيفة حيث يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب فقط في الساعة، وينتج عن طريق الحطام الغباري المتناثر على طول مدار المذنب توتل، الذى تم اكتشافه عام 1790.

وزخة شهب الدببيات سميت بهذا الاسم لأن الشهب تتساقط كما لو كانت آتية من مجموعة الدب الأصغر بالقرب من النجم القطبي باتجاه الشمال، والتوقيت السنوي لهذه الزخة تكون من 17 إلى 24 ديسمبر من كل عام، وتصل ذروتها في ليلة 21 حتى بزوغ فجر 22 ديسمبر.

وتكون أفضل مشاهدة لهذه الشهب بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وقت الرصد، ولا يوجد أي آثار سلبية لزخات الشهب إذ أنها تدخل الغلاف الجوي وتحترق على ارتفاع أكثر من 70 كيلو متر تقريبا من سطح الأرض، كما أن الشهب لا تلتزم بالسقوط من اتجاه المجموعة النجمية التي لها اسمها فقط بل يمكن أن تظهر في أي مكان آخر بالسماء.

30 ديسمبر:

اكتمال بدر القمر، الذي يعرف عند القبائل الأمريكية باسم بدر القمر البارد أو بدر الليالي الطويلة أو قمر ما بعد الكريسماس، ويبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 29 ديسمبر حتى 1 يناير 2021 حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة، أما وقت البدر الكامل فسيكون 30 ديسمبر، حيث يبلغ لمعان القمر بنسبة 100%.

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