شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على جدول مواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والورش والمطاعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المحافظات في تطبيق قرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والذى بدأ سريانه رسميًا اعتبارًا من أول ديسمبر 2020 وفق المنشور الصادر من وزارة التنمية المحلية الذى يتحدد مواعيد غلق المحلات التجارية والمقاهى والمولات والكافيهات والمطاعم والورش وأيضًا محال الأعمال الحرفية، صيفًا وشتاءًا.

وقال وزير التنمية المحلية، في بيان صحفى، إنه يتم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية في المحافظات ومديريات الأمن في مختلف المحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة وبهدف لتحقيق الانضباط فى الشارع، وأيضًا القضاء على العشوائيات والحد من الضوضاء وازعاج المواطنين إضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا للقرارات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

جدول مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات والمقاهى والمطاعم والكافيهات والورش اعتبارًا من 1 ديسمبر 2020:

البيان صيفًا شتاءًا فتح غلق فتح غلق مواعيد غلق المطاعم والكافيهات والبازارات فى المولات وخارجها من السبت إلى الخميس 5ص 1ص 5ص 12م مواعيد الغلق أيام الخميس والجمعة والأجازات وفى الأعياد الرسمية أيضًا الواحدة صباحًا شتاءًا مواعيد غلق محلات خدمة تيك أواى ومحلات خدمة توصيل الطلبات للمنازل تعمل على مدار 24 ساعة صيفًا وشتاءًا مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية الموجودة داخل الكتلة السكنية 8ص 7م 8ص 6م يتم استثناء من القرار الورش على الطريق وكذلك الورش المرتبطة بتقديم الخدمات العاجلة للمواطنين مواعيد غلق محلات السوبر ماركت والبقالة والمخابز والأفران والصيدليات مستثناة من قرارات المواعيد

ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفى المذكور وفق قرار وزير التنمية المحلية اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، ويستمر التوقيت الصيفى معمولاً به حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر ليبدأ بعدها تنفيذ التوقيت الشتوى.

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بمتابعة تنفيذ قرارات غلق المحلات والورش والمطاعم والمقاهى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بكل دقة حفاظًاً على صحة المواطنين، وناشد المواطنين أصحاب المحلات التجارية والمقاهى والسوبر ماركت والورش والكافيهات والورش الحرفية الالتزام بالمواعيد حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة.