شكرا لقرائتكم خبر عن تعَّرف على جدول مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى صرف معاشات شهر ديسمبر 2020 اعتبارًا من يوم الثلاثاء أول ديسمبر 2020، والتى تقوم بصرفها على 3 شرائح بغرض منع الزحام حول أماكن صرف المعاشات ، ضمن حزمة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخدها الحكومة بغرض الحد من فيروس كورونا المستجد.

البيان فئة مبلغ المعاش موعد الصرف عدد المستفيدين الشريحة الأولى أقل من 1000ج يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 ديسمبر 2.4 مليون مواطن الشريحة الثانية الفئة من1000 وأقل من 2000 جنيه يومى الخميس 3 ديسمبر، والأحد 6 ديسمبر 2.4 مليون مواطن الشريحة الثالثة أكثر من 2000 جنيه يومى الإثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر 1.7 مليون مواطن

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن توجهها حاليًا نحو ادماج أصحاب المعاشات فى خطة الدولة للشمول المالى، ووجود مندوبين عن البنوك فى منافذ صرف المعاشات ليستطيع أصحاب المعاشات من الحصول على كارت ميزة مجانًا والذى يمكنهم من صرف قيمة المعاشات المستحقة لهم من خلال ماكينات الصراف الآلى ATM .

وأوضحت «الهيئة» في بيان لها أنه يتم استخراج كارت ميزة مجانًا لصرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلى بدون دفع رسوم إدارية والتى يتم تحويل المعاشات للمستحقين عليها، وتُمكن الكروت الجديدة المستحقين للمعاشات من الاستفادة من العديد من الخدمات المصرفية منها القيام بعمليات الشراء الإلكتروني وكذلك سداد المستحقات الحكومية وفواتير الغاز والمياه والكهرياء باستخدام البطاقة في ماكينات الصراف الآلى، وتُمكن البطاقة صاحب المعاش من الحصول على عائد على رصيد الحساب.

وأضافت «الهيئة» أنه سيتم تحويل جميع حسابات مستحقى المعاشات للصرف من خلال كارت ميزة تدريجيًا، وذلك خلال فترة تتراوح بين 6 و8 شهور، وتم تحويل عدد 500 ألف مواطن خلال شهر نوفمبر الماضى لصرف المعاشات من خلال كروت ميزة.