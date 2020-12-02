مواعيد الغلق الجديدة وتفاصيل امتحانات "الأول الثانوي".. أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

استحوذت أخبار الشأن المحلي على اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء، وعلى رأسها نشاط الرئيس السيسي وتوجيهاته بتحسين جودة رغيف الخبز وتحديث منظومة التداول، وكذلك توجيهه بتحمل الدولة تكاليف حصول مراكز تجميع الألبان على الشهادة الدولية.

وتحت عنوان "تحديث منظومة المخابز وتحسين جودة الإنتاج" نقلت صحيفة "الأهرام" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتحديث منظومة المخابز وتوزيع الخبز على مستوى الجمهورية، أخذاً في الاعتبار تعامل هذه المنظومة الحيوية مع قطاع عريض من المواطنين، ما يستلزم ضمان الصحة الغذائية وتحسين جودة الإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء اجتماع الرئيس السيسي أمس الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وأبرزت "الأهرام" تشديد الرئيس على أهمية تسهيل الإجراءات وتوفير تسهيلات تمويلية للتوسع في تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي لمواكبة جهود الدولة في ترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية.

وتحت عنوان "الرئيس السيسي يوجه بتحمل الدولة تكلفة حصول مراكز الألبان على الجودة الدولية"، أبرزت صحيفة "الأخبار" توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحمل الدولة تكلفة حصول مراكز تجميع الألبان على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها 50 ألف جنيه لكل مركز، وإشارته إلى دعم الدولة للمربين والمزارعين في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ناحية أخرى لضمان جودة الإنتاج الخاصة بمنتجات الألبان والمردود المباشر لذلك على الصحة الغذائية وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير للخارج، و مضاعفة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ونقلت عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الاجتماع تناول متابعة "المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعي.

وتحت عنوان "تنفيذا لتكليفات الرئيس .. 10 مليارات جنيه للمرحلة الأولى من تطوير عواصم المحافظات"، أبرزت صحيفة "الجمهورية" الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة موقف تطوير المدن وعواصم المحافظات، بحضور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء مهندس أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولي الجهات المعنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء تابع الخطوات التنفيذية للمشروع الضخم الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير عواصم المحافظات، والمدن الكبرى، عن طريق الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للوزارات والجهات الحكومية، في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، أياً كانت جهات الولاية.

ونقلت الصحيفة عن مدبولي قوله إنه تم التوافق بالفعل على عدد من قطع الأراضي التي تم حصرها، سواء التي تتبع الأوقاف أو قطاع الأعمال أو غيرهما، وإشارته إلى أنه سيتم تعويض هذه الجهات بأراض بديلة، أو بالدخول في شراكات في المشروعات التي سيتم تنفيذها.

وتحت عنوان "6 خطوات لتثبيت تطبيق الرئاسة على هاتفك المحمول" أبرزت صحيفة الأخبار إطلاق موقع رئاسة الجمهورية تطبيقا خاصا بالهواتف الذكية الأندرويد.

وأشارت الصحيفة إلى أن التطبيق يمكن مستخدميه من قراءة الأخبار والموضوعات التي يبثها موقع الرئاسة، بالإضافة إلى التجول بين القصور الرئاسية ومعرفة تاريخ نشأتها وأعمال التطوير التي جرت فيها.

وتحت عنوان " بدء فعاليات التدريب (ميدوزا-10) بين مصر واليونان وقبرص"، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على انطلاق فاعليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي المشترك (ميدوزا- 10) الذي سيستمر عدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بمصر، في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإماراتية تشارك في التدريب، ومن السعودية وأمريكا والبحرين والسودان والأردن وإيطاليا وألمانيا بصفة مراقب.

وتحت عنوان "بالتابلت لأولى ثانوي وبدون درجات .. امتحانات 15 ديسمبر بالمنزل أو المدرسة" أبرزت صحيفة الجمهورية إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أمس عقد اختبارات تدريبية بدون درجات لطلاب الصف الأول الثانوي للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.

وذكرت الصحيفة أن الامتحانات تنطلق في الخامس عشر من الشهر الجاري حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في مادتي العربي والأحياء ويوم الأربعاء يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا ويوم الخميس مادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية والسبت مادتي الفلسفة والمنطق والفيزياء وتختتم الامتحانات الأحد 20 ديسمبر بمادتي التاريخ والكيمياء.

وتحت عنوان "بدء تنفيذ قرار فتح وإغلاق المحال والمولات والمقاهي بجميع المحافظات" أشارت صحيفة "الأخبار" إلى بدء الأجهزة التنفيذية في المحافظات أمس تطبيق قرار مواعيد فتح وإغلاق المحال والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية والمطاعم والكافيتريات والبازارات السياحية.

ونقلت الصحيفة عن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، توجيهه للمحافظين بتطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال بكل حزم، وتأكيده أنه سيتم تكثيف الحملات المفاجئة بالتنسيق مع مديريات الأمن وتفعيل دور لجان المتابعة بالمراكز والمدن والأحياء للتأكد من التزام المحال بمواعيد الغلق الجديدة وتطبيق العقوبات ضد المخالفين.

وتحت عنوان "488.1 مليون دولار إيرادات القناة في شهر"، نقلت "الجمهورية" عن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قوله إن إيرادات القناة بلغت 488 مليونًا و100 ألف دولار خلال نوفمبر الماضي، مقابل 476 مليونًا و700 ألف دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها 2.4%.

وذكرت "الجمهورية" أن رئيس الهيئة أوضح أنه تم تسجيل عبور 1614 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغ 100 مليون و200 ألف طن خلال نوفمبر الماضي بالرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي الشأن الرياضي، أبرزت صحيفة "الأهرام" إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في القارة العجوز عام 2020.

وعنونت الصحيفة "ترشيح صلاح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا" لتلقي الضوء على تواجد اللاعب المصري ممحمد صلاح في القائمة، بعدما قدم موسما جيدا مع ليفربول الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة أن القائمة ضمت 50 لاعبا أبرزهم: الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا والبلجيكي كيفين دي بروين، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم التصويت من لجنة متخصصة داخل الاتحاد من أجل تقليص القائمة إلى ثلاثة مرشحين لنيل الجائزة.