كورونا في 24 ساعة| قفزة في الإصابات وتوقعات بموجة ثالثة.. وهذه عقوبة مخالفات غلق المحلات والمقاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 98 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102816 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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