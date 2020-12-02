شكرا لقرائتكم خبر عن 42 ألف سائق تجاوزوا السرعة وعرضوا حياتهم للخطر خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط 42521 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و49 شخصا يقودون تحت تأثير تعاطي المخدرات، وذلك خلال أسبوع واحد، مما يعرض حياتهم وغيرهم للخطر، ويساهم فى زيادة الحوادث المرورية، لا سيما على الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة.

وأكد مصدر أن قانون المرور الجديد، فرض عقوبة مالية على تجاوز السرعات المقررة على الطرق من 300 إلى 1500 جنيه، وعقوبة ترك مركبة نجم عنها عطل فى حركة المرور أو تركها فى حالة وقوع أى إخطار، بغرامة مالية من 200 إلى 2000 جنيه، وعدم الإرشاد عن قائد المركبة فى وقت معين من 500 إلى 1000 جنيه، واستخراج رخصة القيادة بدلا من الملغاة من 1000 إلى 3000.

وأضاف المصدر، أن مواد القانون أقرت عقوبة مالية على السماح بارتكاب فعل فاضح ومخل للآداب من 300 إلى 1500 جنيه، وتصل عقوبة السير بالمركبة التى تنبعث منها رائحة كريهة من 500 إلى 1500 جنيه، كما أقر قانون المرور مخالفة التسبب فى تعطيل حركة المرور من 500 إلى 2000 جنيه، وعدم الاهتمام بالمصابين على الطرق بسبب حادث مرورى تصل مخالفتها إلى 1000 جنيه.