شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مجموعات التقوية ساعدت الطلاب فى فهم المقررات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل ومستجدات ما وصلت إليه مجموعات التقوية فى المدارس منذ انطلاقها مع بدء العام الدراسى الجديد، موضحة أن الإقبال على المجموعات يمثل شريحة كبيرة من الطلاب خاصة فى صفوف النقل، مشيرة إلى أن حصص المجموعات تشمل جميع أيام الأسبوع حتى يوم الجمعة فى بعض المدارس وساعدت الطلاب فى شرح كثير من المناهج والمقررات الدراسية.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن مجموعات التقوية بديل قوى للطلاب الذين لا يستطيعون تحقيق أكبر قدر من الفهم وتحصيل المعلومات فى حصص الشرح فى القنوات التعليمية، مشيرة إلى أن الطالب يختار معلميهم فى المجموعات، مع التزام المدارس بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء دخول الطلاب مع تحقيق أكبر قدر من التباعد بين الطلاب أثناء جلوسهم فى حصص وفصول التقوية.

وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة تتابع توزيع حصيلة مجموعات التقوية على المعلمين والإداريين والمدرسة، وهناك تحسن فى الدخل الشهرى لبعض أعضاء هيئة التدريس الذين لهم نصيب كبير فى حصص مجموعات التقوية، قائلة: مجموعات التقوية بديل قوى يقف فى وجه الدروس الخصوصية وأصبحت هناك منافسة بين المعلمين فى مجموعات التقوية والسنتر.

