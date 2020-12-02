شكرا لقرائتكم خبر عن الخريطة الحزبية للفائزين بانتخابات مجلس النواب على الفردى بالمرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الاثنين، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تضمنت فوز 110 مرشحين.

ليكتمل بذلك نصاب المقاعد للنظام الفردى بمحافظات المرحله الأولى لانتخابات البرلمان، عدا دائرة واحدة مؤجلة، حيث أجريت الإعادة فى13 محافظة بعد حسم محافظة البحر الأحمر لمقاعدها الثلاث من الجولة الأولى، الجيزة بواقع دائرة واحدة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح،بينما الإعادة بالمرحلة الثانية ستكون ل 200 مرشح يتنافسون على 100 مقعد والتى ستجرى من 5 لـ 7 ديسمبر القادم لتصويت المصريين بالخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر لتصويت المصريين بالداخل، لتعلن النتيجة النهائية 14 ديسمبر وتكون فى 13 محافظة هى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

كما يتبقي حسم دائرة دير مواس فى محافظة المنيا والمخصص لها مقعد واحد والتى شهدت ارتفاع عدد المرشحين بها بالنظام الفردي إلى 18 مرشحا بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بشأن ادارج المرشح علاء محمد حسانين بالقائمة النهائية للمرشحين، مع تأجيل الانتخابات بتلك الدائرة بالنظام الفردى، لحين تحديد موعد آخر لها، ولم يعلن عنها بعد، ونرصد الخريطة الحزبية للفائزين على النظام الفردى بهذه المرحلة كاملة :