شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعلن عدم تركيب العدادات الكودية لـ 4 حالات.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه لن يتم تركيب عدادات كهرباء كودية لبعض المخالفين بالمناطق العشوائية والمخالفة، فى إطار خطة الوزارة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للقضاء على سرقات التيار الكهربائي التى تكبد القطاع خسائر بمليارات الجنيهات.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن من بين الحالات التى لن يتم تركيب عداد كهرباء كودى لهم هى المبانى التى لم يتم طلائها من الخارج والتى تخالف شروط و قواعد الطيران المدني والمناطق الأثرية، موضحة أنه لن يتم تركيب عدادات كودية للمبانى التى لا تلتزم بالمسافات الآمنة لخطوط الكهرباء وهى كالاتى :

1- 25 متراً فى حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.

2- 13 متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية.

3- 5 أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة.

4- 5 أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية.

5- 2 متر في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.