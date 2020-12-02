شكرا لقرائتكم خبر عن العليا للفيروسات: بقايا كورونا "الميت" بجسد المتعافى تظل متواجدة وتسبب الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن إعادة الإصابة للمرة الثالثة بفيروس كورونا هى حالة نادرة بكل المقاييس، مشيرا إلى أن هناك اختلافا فيما يتعلق بوجود الأجسام المضادة في الدم، ومن هنا يجب أن نقول إن أي شخص متعافٍ من الفيروس معرض للإصابة مرة أخرى فى حال عدم التزامه بإجراءات الوقاية بعد مدة معينة من تعافيه.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذى يذاع على قناة mbc مصر: "لا يوجد أحد يقوم بإجراء مسحة ثانية بعد ظهور إيجابية المسحة الأولى، وفي وقت سابق كان يجرى عمل مسحتين سلبيتين على مدار 24 ساعة، ومنظمة الصحة العالمية وجدت أن المسحة قد تستمر إيجابية لمدة 3 أو 4 أشهر، ويمكن تفسير ذلك أن بقايا الفيروس الميت، هى التي تجعل المسحة سلبية".

وقال: "منظمة الصحة العالمية قالت إنه يتم حساب 10 أيام من بداية الأعراض، لكن بشرط، أن المريض أصبح لا يعاني من أمراض في أخر 3 أيام من الإصابة، ويمكن التعامل بشكل طبيعي فيما بعد، لأنه لو تم عمل مسحة في تلك الفترة قد تظهر إيجابية، ولكنها في حقيقة الأمر أظهرت بقايا الفيروس بعد موته".