شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة الإيدز": معدل انتشار المرض فى مصر منخفض.. والمدمنون أكثر الفئات إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هبة السيد، رئيس البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، إن جائحة كورونا أثرت على جميع النواحى سواء الاقتصادية أو الصحية، لافتة إلى أنه يجرى صرف علاج أكثر من شهر لمصابي الإيدز، من أجل تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا.



وأضافت الدكتورة هبة السيد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أنه قبل فيروس كورونا كان هناك متابعة شهرية بجانب العلاج، مشيرة إلى أنه أصبح هناك 13 مركزا لعلاج مصابي الإيدز.



وأوضحت، أنه جرى توفير العلاج في مراكز علاج الإدمان، مضيفة أن مصر ما زال معدل الانتشار المنخفض لمرض الإيدز، أي أقل من 1%، حيث أن عدد المصابين يقدر بـ15 ألفا و600 متعايش مع المرض.



ونوهت بأنه يتم العمل على الاكتشاف المبكر لمصابي الإيدز، حيث إن هناك فئات هى الأكثر عرضة للإصابة، منها المدمنين.