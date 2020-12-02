شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تحويل مناهج المدارس الفنية لـ"الجدارات" وتدريب 3200 معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن هناك 36 برنامج دراسى تم تحويلهم لنظام الجدارات خلال العام الدراسى الماضى، و12 برنامج دراسى أخر خلال العام الدراسى الحالى.

وأوضح مجاهد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هناك 105 مدارس فنية تطبق الجدارات، كما تم تدريب 570 معلما كمطورين مناهج واعتماد أكثر من 400 مدرب وتدريب أكثر من 3200 مدرس على منهجية الجدارات.

وأشار مجاهد إلى أنه مع حلول سبتمبر 2022، ستكون جميع مناهج التعليم الفنى تم تحويلها إلى منهجية الجدارات، ومع حلول 2024، سوف تنفذ الوزارة المناهج المطورة فى معظم المدارس.

وأكدت الوزارة، أن التقييم بالنسبة لنظام الجدارات يعتمد بشكل أكبر على الشق العملي لقياس الجدارات المهارية عمليا وليس نظريًا لدى الطلاب، كما تعتمد المناهج فى نظام الجدارات على أن يكون هناك ملف إنجاز لكل طالب ويكون مطلوبًا من الطالب أن يسجل كل إنجاز حققه في ملف الانجاز الخاص به بخط يده، وسيحصل على هذا الملف لتقديمه معه لأي فرصة عمل.

وأوضحت أن طالب نظام الجدارات المهارية يجد فى مدرسته اهتمام أكبر بالشق العملي، ومطلوب من الطالب أن يمتحن في الجدارات بشكل عملي وبشكل مكتوب، ويتم الاستعانة بمراجع داخلي ومراجع خارجي لتقييم فكرة إتقان الطالب للجدارات، موضحة أن الجدارات لن تقدم للطالب في شكل كتب تقليدية ولكنها عبارة عن وحدات بمعدل وحدة في كل منهج.

وأكدت الوزارة أن الطالب الذى يدرس وفق نظام الجدارات سوف يحصل على شهادتين وليست شهادة واحدة حيث سيحصل على شهادة الدبلوم العادية، بالإضافة إلى شهادة بها قائمة الجدارات لعرضها وقت التقدم لأى وظيفة، ولو رسب لطالب أى جدارة من الجدارات لن يحصل على شهادة الدبلوم في النظام الجديد.