شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. السيسى يوجه بتطوير مخابز الجمهورية ودعم "تجميع الألبان" بـ50 ألف جنيه لكل مركز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار.. الرئيس السيسي يوجه بتطوير المخابز على مستوى الجمهورية الرئيس السيسي يوجه بدعم "تجميع الألبان" بـ50 ألف جنيه لكل مركز الرئيس السيسي يتايع المشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ‎ الرئيس السيسي يهنئ رئيسي أفريقيا الوسطى ورومانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي ‎ الحكومة: إنشاء 3 كبارى مشاة بطريق الفيوم من ميدان الرماية وحتى بوابات حدائق الأهرام نائب وزيرة الصحة: عدد سكان مصر تضاعف 14 مرة من 1882 لعام 2017 السيطرة على حريق الروبيكى بـ20 سيارة إطفاء.. وإصابة 12 عاملا بحروق واخنتاقات 62 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم وفاة 1.5 مليون وتعافى 44 مليونا رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى المصريان المحتجزان على سواحل نيجيريا يبعثان رسائل طمأنة لأسرتيهما: نحن بخير سفير النمسا يكشف باللهجة المصرية عشقه للزمالك وحبه لشوارع القاهرة.. فيديو العليا للتراخيص: 99% من المحال تؤيد مواعيد الفتح والغلق ويوجد 5,5 مليون محل وزيرة الصحة: تغطية علاج الإيدز بنسبة 100% وصرف العلاج بالمجان مصر للطيران تسير غدا 37 رحلة جوية لنقل 3800 راكب عقد اختبارات تدريبية بدون درجات لطلاب أولى ثانوى أون لاين 15 ديسمبر العربية للتصنيع تستقبل سفير المجر لبحث الشراكة فى مجالات الصناعة المختلفة وزيرة التعاون تبحث مع السفير الفرنسى تعزيز العلاقات الاقتصادية مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية.. 6 مساء شتاء وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال بحزم فتوى اليوم.. هل المتوفى بسبب السرطان شهيدا ؟ الإمارات تنظم حفل محدود لـ"العيد الوطني".. و"الخليج 365" يقدم التهنئة بزيارة خاصة.. صور الأرصاد تكشف عن خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى السبت المقبل

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