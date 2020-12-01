شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع «لم الشمل» بين مصر وإيطاليا بداية ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «لم الشمل» بين مصر وإيطاليا بداية ديسمبر 2020، ويهدف المشروع الذي يستمر لمدة 24 شهرا إلى التواصل مع الأسر المصرية المتواجدة في إيطاليا، أسوة بالمرحلة الأولى للبرنامج، بهدف لم شمل الأسر المصرية التي يعمل عائلها أو أحد أفرادها في إيطاليا، وللحد من الهجرة غير الشرعية.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوي العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا بذلك من الملحق العمالى مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية في ميلانو- إيطاليا، لفت فيه إلى أن فعاليات المشروع سوف تشمل جميع محافظات مصر، وسيتم تدريس اللغة الإيطالية لهم مجانا، بالإضافة لعمل برامج تدريبية أخرى تعلم المفردات الأساسية للغة الإيطالية لتمكنهم سهولة الاندماج والانسجام في المجتمع الإيطالي فور وصولهم لإيطاليا .

وتابع الملحق العمالي قائلا: إن المشروع سوف يبدأ بالقاهرة أوائل ديسمبر 2020 برعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، وسفير إيطاليا بالقاهرة وسفير مصر بإيطاليا هشام بدر، بحضور وفد ممثل عن الإتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المشروع يهدف للتواصل مع أسرة وعائلة المتواجدون بإيطاليا، فضلا عن أسر وعائلات المصريين المتواجدون في أوروبا بصفة عامة، وأنه نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا ستتم الدراسه عن بعد، وتقدم تلك الخدمات مجانا.

وفي نفس السياق قال الدكتور عيسى اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا: إن الاتحاد الأوروبى يدعم تلك المبادرة، لافتا أنه يوجد مركز للاتحاد «مكتب إدارى» في منطقة المعادي بالقاهرة .

وأشار إلى أن الأسر المصرية التي تستفيد من هذا المشروع المهم يتم منحهم إقامات شرعية وتأمينات صحية، لافتا إلى أن الجالية المصرية تتصدر المرتبة الأولى في الاستفادة من هذا المشروع الذي تتعاون فيه الجهات المعنية بالبلدين، مؤكدا أن مصر من بين 10 دول تمول الحكومة الإيطالية مشروع «لم الشمل».