شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة صرف صحي «قرية صفانية» في العدوة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز العدوة، بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي بقرية صفانية، التابعة للمركز، لتدخل القرية ضمن القري التي تم توصيل خطوط الصرف الصحي بها، لحل مشكلة المياه الجوفية، ومياه الصرف المنزلي والقضاء على التلوث.
شارك في حفل الافتتاح المهندس محمد عبدالمجيد، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمركز، والنائب إيهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، وسعودي عبدالرحمن، الفائز بمقعد مجلس النواب للدورة الجديدة 2021- 2015، ولفيف من أهالي القرية، وسط فرحة وبهجة من أهالي القرية.
يذكر أن قرية صفانية تعد خامس قرية بدائرة المركز تنتفع بمشروع الصرف الصحي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
115,541
-
تعافي
102,596
-
وفيات
6,636
كانت هذه تفاصيل خبر بدء التشغيل التجريبي لمحطة صرف صحي «قرية صفانية» في العدوة بالمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.