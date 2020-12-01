شكرا لقرائتكم خبر عن حملات من المحليات لتطبيق قرار إغلاق المحلات في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، أنه لا تهاون مع المخالفين لقرار إغلاق المحال التجارية الساعة العاشرة مساءً تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وقال «بشارة» في بيان، الثلاثاء، إنه جرى التنبية على جميع اصحاب المحلات بالامس وقبل اسبوع من تطبيق القرار استعدادًا له وحتى لا يخالفه أحد.

وكلّف المحافظ رؤساء القرى والمدن والمراكز بأنحاء المحافظة بتطبيق القانون وتحرير محاضر للمخالفين بشكل فوري.

وقاد العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، حملة مكبرة على شوارع الثلاثيني والتجاري ومحمد علي، برفقة رؤساء الاحياء وشارع مجمع المحاكم وشبين اكبر شوارع المدينة وقام بمتابعة تنفيذ القرار الخاص بالإغلاق وسط تفهم كبير وتنفيذ من المواطنين أصحاب المحال.

ووصل الأمر إلى القرى في قرية الحجاز التابعة لمركز ومدينة الاسماعيلية اغلقت جميع المحلات والورش الرئيسية أبوابها.

وناشد المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ المواطنين وأصحاب المحلات التجارية التعاون مع المحافظة وأجهزتها لتنفيذ القانون، مؤكدًا أنه في مصلحة الوطن والمواطن.