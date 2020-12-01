شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيدًا للاستهلاك.. بدء تركيب قطع موفرة للمياه بدور العبادة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسوان في تنفيذ مبادرة تركيب القطع الموفرة للمياه ترشيدًا للاستهلاك والحفاظ على المياه.

وأصدر المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، تعليماته لإدارة التوعية لتنفيذ تلك المبادرة بمحافظة أسوان حيث تم التنسيق مع محافظة أسوان ومديرية الأوقاف بأسوان، وتم البدء في تركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس.

وقال إسماعيل، انه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة ترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة ومن أهمها تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه وعملا بوثيقة ترشيد استهلاك المياه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والتي تم توقيعها من كافة الوزارات والتي تتبنى قضية ترشيد استهلاك المياه باستخدام القطع الموفرة.

واستكمالا لتنفيذ هذه التوجيهات، تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متمثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة بجميع المحافظات حيث بدأت أسوان في تنفيذ المبادرة.