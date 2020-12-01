شكرا لقرائتكم خبر عن «الغضبان» يعزي مطران بورسعيد في وفاة القمص صموئيل موسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، التعازي إلى نيافا الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها، وكهنة مطرانية الأقباط الأرثوذكس والأخوة المسيحيين، في وفاة القمص صموئيل موسى، سكرتير مطران المحافظة.

وأعرب المحافظ، خلال زيارته لمقر مطرانية الأقياط الأرثوذكس ببورسعيد لتقديم واجب العزاء، عن حزنه الشديد لوفاة القمص صموئيل موسى، الذي كان له دور بارز وهام خلال الفترة الماضية.

وأكد محافظ بورسعيد على أن حالة الحزن التي سادت ابناء المحافظة عقب الإعلان عن وفاة سكرتير مطران المحافظة، خير دليل على النسيج الصلب الذي يتكون منه المجتمع البورسعيدي، والترابط القوي بين شركاء الوطن.

ومن جانبه أعرب مطران بورسعيد الأنبا تادرس عن تقديره لزيارة المحافظ لتقديم التعازي، مؤكداً بأن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد دوما يشارك المسيحين في أحزانهم وافراحهم على حد السواء، مما يؤكد على اننا جميعا على قلب رجل واحد.