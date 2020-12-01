شكرا لقرائتكم خبر عن معرض دائم للصناعات اليدوية والحرفية والتراثية بمركز شباب الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع لإقامة المعرض الدائم للمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية بمركز شباب الشيخ زايد.

المعرض يضم منتجات متنوعة من الصناعات اليدوية والحرفية لخريجى الجامعات والأسر المنتجة وبعض جمعيات المجتمع المحلي بمشاركة عدد كبير من الشباب والفتيات.

ويُقام المعرض تحت إشراف الإدارة العامة للمشروعات بوزارة الشباب.

ويضم المعرض عددًا من (المنتجات البدوية والنوبية، النحاس، الخوص، الجلود، اباجورات الملح، اعمال الصدف، التماثيل الفرعونية، البراويز، الفخار والخزف الملون والاخشاب).

ويأتي ذلك في إطار تعزيز دور الوزارة في تشجيع ودعم ورعاية الفنون التراثية والصناعات الحرفية، ومساعدة الشباب العاملين في هذه الحرف اليدوية والتراثية للعمل على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية.