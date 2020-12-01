شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: مراكز تجميع الألبان تمثل 80% من إجمالى الثروة الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مراكز تجميع الألبان تمثل 80% من جملة الثروة الحيوانية من قبل صغار المربين، لافتاً إلى أنه لأول مرة يصدر قرارا وزاريا بتنظيم تراخيص مراكز تجميع الألبان طبقًا للمواصفات القياسية.

وأضاف الدكتور طارق سليمان، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أنه تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى 5%، من خلال التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع معدات تجميع الألبان محليا.

وأشار إلى أن مراكز تجميع الألبان تعتبر بمثابة المنافذ التسويقية لصغار المربين، وذلك لضمان الحصول على ألبان ذات جودة عالية تناسب الاستهلاك الطازج والتصنيع والتصدير، مؤكدًا أن مراكز الوزارة ستكون نموذجا يحتذى للمواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات تجميع الألبان والاستفادة من مبادرة البنك المركزي.

وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "المشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعي.

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على الموقف الراهن بشأن مراكز تجميع الألبان، موجهًا بتحمل الدولة لتكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها 50 ألف جنيه لكل مركز، وذلك دعمًا من الدولة للمربين والمزارعين فى اطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ناحيةٍ أخرى لضمان جودة الإنتاج الخاصة بمنتجات الألبان والمردود المباشر لذلك على الصحة الغذائية وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير للخارج، ومضاعفة العائد المالى للعاملين فى هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج.