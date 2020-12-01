شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تناشد المزارعين شراء تقاوى معتمدة بفاتورة لضمان الحصول على إنتاجية عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المزارعين شراء التقاوى المعتمدة منها، ومشددة على أهمية توحيد الجهود الإرشادية، بكافة الجهات التي تقدم خدمات الارشاد الزراعى بالوزارة ومركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة والجمعيات الزراعية، بما يعود في النهاية بالنفع على المزارعين بالمحافظات المختلفة، بحيث يتم نقل التقنيات الزراعية الحديثة

وقال الدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بوزارة الزراعة، إن هناك توجيهات مشددة من السيد القصير وزير الزراعة بضرورة توعية المزارعين لشراء تقاوى معتمدة من الوزارة لضمان بداية جيدة للحصول على محصول وفير.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، أن شراء تقاوى معتمدة من منفذ مرخص للاتجار فى التقاوى من وزارة الزراعة بفاتورة بيع تقاوى صالحة للزراعة يضمن للمزارع حقه فى حالة آى شكوى من التقاوى المشتراه، مضيفا أن هناك تعليمات للوزير بتخفيض أسعار تقاوى الوزارة وتشديد الرقابة على جميع منافذ بيع التقاوى.

كان الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، أكد على أهمية توحيد الجهود الارشادية، بكافة الجهات التي تقدم خدمات الارشاد بالوزارة ومركز البحوث الزراعية، ومديريات الزراعة والجمعيات الزراعية، بما يعود في النهاية بالنفع على المزارعين بالمحافظات المختلفة، بحيث يتم نقل التقنيات الزراعية الحديثة لهم، مشيرا إلى أهمية التوعية بإستخدام تقاوي معتمدة، ومستلزمات زراعية مسجلة بوزارة الزراعة، وعدم استخدام أية مدخلات زراعية مجهولة المصدر، للوصول الى اقصى انتاجية فدانية، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.