عضو بـ"الشيوخ" للطلاب الوافدين: الأمل معقود عليكم لتأكيد عالمية الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، عضو مجلس الشيوخ، الطلاب الوافدين الفائزين في مسابقات " مواهب وقدرات"، التي نظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر.

وقال عامر للطلاب الفائزين: "أهنئكم بنجاحكم وأقول لكم ليفرح الأزهر اليوم وهو يحقق جزءا من رسالته العالمية، وهو يرى أبناءه من الوافدين عليه وهم يحققون التفوق و يحرزون التقدم".

وتابع عضو مجلس الشيوخ: "أنتم امتداد لأسلافكم الوافدين، الذين سكنوا أروقة الأزهر الشريف والذين تخرجوا فيه ثم رجعوا إلى بلادهم يحملون رايات العلم والمعرفة والنور والرشاد، أسلافكم الذين تحققوا بمنهج الأزهر الرشيد، هذا المنهج الذي يقوم على تحقيق أمرين: بناء الإنسان وعمارة الأكوان هذا المنهج الذي يتصل إلى رسول الله سندا وإلى علماء الأمة نورا وهديا، هذا المنهج الرشيد الذي من أجله جئتم، وبسببه تركتم أوطانكم وبلادكم وأهلكم لتنعموا بالنهل منه فلا تحيدوا عنه، وتخلَّقوا بآدابه وآداب رجاله وحملة هديه، ولا تلتفتوا لمن يتخطفكم ترغيبا بتيسير سبل العيش أو ترهيبا بالطعن في منهج أزهركم الرشيد من هنا ومن هناك؛ ليبثوا أفكارهم الخبيثة المسمومة في أذهانكم، ألا فاعلموا أن الأزهر الشريف ليس لباسا نرتديه وإنما منهج محمول بين ضلوعنا، راسخ في عقولنا منعكس على علاقتنا بالحق والخلق والكون الفسيح الذي استخلفنا الله فيه".

وأضاف عامر:" الأبناء الكرام، أقص عليكم هذه النماذج لا للتسلية وإنما لأستنهض هممكم وأبعث النشاط في نفوسكم، فالأمل معقود عليكم في بعث روح استفراغ الجهد والطاقة لتحصيل العلوم من جديد، لتحققوا آمال أوطانكم وتؤكدوا على عالمية رسالة الأزهر الشريف، فأنتم خير سفراء له هنا وهناك، وإن الأزهر تحت رعاية إمامه الأكبر وبتكاتف هيئاته ومؤسساته وتضحية أساتذته- لا يدخر جهدا في تحقيق ما يحقق لكم تفوقكم ونبوغكم، فكونوا على قدر المسئولية وكونوا عند حسن ظن أهليكم وأوطانكم".