الزراعة تصدر التوصيات الفنية لمزارعي الأعلاف الخضراء في ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر ديسمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

البرسيم المسقاوي:

• تؤخذ الحشة الثانية في الزراعات المبكرة والحشة الأولى من الزراعات المتأخرة.

• ري البرسيم بعد 3-5 أيام من الحش.

البرسيم الحجازي:

• يؤخذ الحشة الأولى بعد الزراعة عند عمر 60-70 يوم وعادة يكون ارتفاع الحش 35-40 سم وأول حشة تكون ضعيفة ثم تزداد تدريجياً من شهر إلى آخر حتي يؤخذ إنتاج كامل بعد 6 شهور من الزراعة معدل الفدان 4-5طن /فدان / الحشة.

• بعد ذلك يتم الحش مرة كل شهر في الصيف وفي الشتاء مرة كل 40-45 يوم.

وتشمل الأعلاف الخضراء عدة أنواع من بينها البرسيم الحجازي والبرسيم المسقاوي وكذلك بنجر العلف، وهي من أحد المستلزمات الضرورية لتعزيز وتنمية الثروة الحيوانية، حيث تتطلب هذه المحاصيل سواء الصيفية أو الشتوية منها رعاية خاصة.

ويتأثر الإنتاج الكمي والنوعي للأعلاف الخضراء بعدة عوامل أهمها المناخ والتربة والحصاد وطرق التجفيف، وكذلك وقت الحصاد أو الحش خلال اليوم، كما تشكل الأعلاف الخضراء المحفوظة والمخزنة بشكل جيد غذاءا هاما في فصل الشتاء في موسم الجفاف.

وتعمل وزارة الزراعة في بداية كل شهر، على إصدار نشرات فنية للمزارعين بالتوصيات التي يجب مراعاتها لكافة المحاصيل الزراعية بهدف تعظيم الإنتاجية ومكافحة الآفات.

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