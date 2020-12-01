وزير الأوقاف: ترجمة كتاب "فقه الدولة وفقه الجماعة" إلى لغتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ضمت المكتبات العربية والأجنبية بين جنباتها كتاب "فقه الدولة وفقه الجماعة" للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مترجما إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وأعلن الوزير أن الهيئة المصرية العامة للكتاب أصدرت في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة (رؤية باللغات الأجنبية) كتاب: "فقه الدولة وفقه الجماعة" مترجمًا باللغتين الإنجليزية والفرنسية والذي سبق ترجمته إلى الإيطالية والروسية مع تتابع عملية الترجمة لباقي كتب السلسلة.

وأوضح أن الكتاب يهدف إلى إبراز أهمية بناء الدولة ، وضرورة الحفاظ عليها ، وأن ذلك من المقاصد الضرورية العامة التي لا صلاح للبلاد والعباد إلا بها، مؤكدا من خلال الكتاب أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

وأضاف وزير الأوقاف أن الكتاب يفرق بوضوح بين فقه الدولة القائم على البناء وفقه الجماعات المتطرفة القائم على الهدم والتخريب والفساد والإفساد، كما يفرق بين مفهوم المصلحة في منظور الدولة ومفهومها في منظور الجماعة، كما يحذر الكتاب من خطورة الكيانات أو السلطات الموازية التي تحاول القفز فوق سلطة الدولة، ويؤكد أن إدارة الدول تحتاج إلى مواصفات خاصة وخبرات متراكمة ولا يمكن أن تترك للهواة الذين ينجرفون بها إلى حافة الهاوية ، كما يبين بجلاء ووضوح أن فقه الجماعات فقه نفعي مغلق يتسم بالجمود والتحجر وانعدام الرؤية.