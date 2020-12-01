في واقعة "سيشن سقارة".. مفتشا آثار و4 أمن إداري يغادرون قسم البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهت قوات الشرطة بقسم شرطة البدرشين جنوب الجيزة، مساء الثلاثاء، إجراءات إخلاء سبيل اثنين من مفتشي الآثار و4 أفراد أمن إداري بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلهم في الواقعة المتداولة إعلاميا بـ"سيشن سقارة".

وفي وقت سابق اصطحبت مأمورية عارضة الأزياء سلمى الشيمي، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة سيشن سقارة" والمصور و6 آخرين إلى القسم تمهيدا لإخلاء سبيلهم.

يأتي ذلك بعدما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل سلمى الشيمي ومصورها بكفالة مالية قدرها 500 جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات في واقعة تصويرها "فوتوسيشن" بمنطقة أثرية.

ونفت "الشيمي" أمام النيابة دخولها المنطقة الأثرية بالأهرام خلسة، وأنها اشترت تذكرة دخول والتقطت عدة صور؛ لنشرها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي دون علمها بأن التصوير يعد مخالفًا للقانون.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على سلمى الشيمي ومصور الفوتوسيشن واثنين من مفتشي الآثار و4 أفراد من الأمن الإداري بسقارة.

الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كان قد أحال واقعة التقاط إحدى الفتيات صورًا داخل أحد المواقع الأثرية مرتدية ملابس ذات طابع فرعوني، ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى النيابة؛ للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وزيري حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الأماكن الأثرية، وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أى شخص يثبت تقصيره في حق الآثار والحضارة المصرية ستتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة في واقعة التصوير.