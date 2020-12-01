"فوتوسيشن سقارة".. إخلاء سبيل سلمى الشيمي بكفالة 500 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل سلمى الشيمي ومصورها بكفالة مالية قدرها 500 جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات في واقعة تصويرها "فوتوسيشن" بمنطقة أثرية.
ونفت "الشيمي" أمام النيابة دخولها المنطقة الأثرية بالأهرام خلسة، وأنها اشترت تذكرة دخول والتقطت عدة صور؛ لنشرها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي دون علمها بأن التصوير يعد مخالفًا للقانون.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على سلمى الشيمي ومصور الفوتوسيشن وعدد من مفتشي الآثار ورجال الأمن بسقارة.
وكان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قد أحال واقعة التقاط إحدى الفتيات صورًا داخل أحد المواقع الأثرية مرتدية ملابس ذات طابع فرعوني، ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى النيابة؛ للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد وزيري حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الأماكن الأثرية، وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أى شخص يثبت تقصيره في حق الآثار والحضارة المصرية ستتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة في واقعة التصوير.
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