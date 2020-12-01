شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يوجه بتوفير الرعاية الطبية لمصابي حريق الروبيكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فور إخطاره بحادث الحريق الذي نشب بإحدى مصانع البويات بمنطقة الروبيكي بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وأمتداده لمصنع مجاور لتجارة البلاستيك، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع هيئة الإسعاف، والتأمين الصحي، بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحريق، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للحالات البسيطة، وعدم مغادرة المصابين للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء تماما.

وأوضح وكيل الوزارة أن حادث الحريق أسفر عن إصابة ١٧ عاملا ما بين إختناقات وحروق خفيفة وبسيطة من الدرجة الأولي والثانية بأماكن متفرقة بالجسد، دون وقوع وفيات، تم تقديم الإسعافات الأولية لعدد ٨ مصابين بموقع الحادث، ونقل ٩ مصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم، منهم ٨ مصابين بمستشفي التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، وحالتهم مستقرة وجاري خروجهم تباعا بعد الاطمئنان علي الحالة الصحية لهم، وحالة خطرة تم تحويلها إلي مركز الحروق بههيا، لتلقي الخدمة الطبية والعلاج اللازمة لها.